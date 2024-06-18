Геннадий Попенко стал лицом многих телепроектов в роли ведущего. Кроме телевизионной карьеры, он прославился и в кинематографической сфере, сыграв в десятках фильмов. Как Геннадий принял решение стать воином ВСУ и где он сейчас – далее в материале Show 24.

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Что известно о биографии Попенко

Мужчина родился 16 июня 1979 года в Полтаве. Отец по профессии инженер, а мать заведовала отделением по переливанию крови. Геннадий в юности занимался в драмкружке, а в подростковом возрасте пошел на работу в строительную фирму.

В 2000-м году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Во время учебы на втором курсе Попенко начал делать первые шаги на телевидении. Работал ведущим на музыкальном телеканале "Биз-TV", а на четвертом курсе был ведущим "Мелорамы" на "Интере".

Впоследствии карьера на телевидении набрала стремительных оборотов, и Геннадий стал лицом многих программах на различных телеканалах. К примеру: "Новая погода", "Подъем", "ШоуШара", “"Легко быть женщиной", "Затерянный мир" и многие другие. В 2016 году Попенко даже был ведущим Радиодиктанта национального единства.

Стоит также вспомнить и фильмографию актера, которая насчитывает немало главных и эпизодических ролей: "Блондинка в нокауте", "Личное дело", "На линии жизни", "Ментовские войны. Одесса", "Чужие родные", "Вызов" и другие. Отдельно выделим роль поэта-футуриста Михаила Семенко в фильме "Дом "Слово".

Фильм "Дом “Слово" – это историческая драма, снятая украинским режиссером Тарасом Томенко. История рассказывает об украинских писателях "Расстрелянного возрождения", которых в 20 веке собрали в одном доме в Харькове, чтобы заставить работать на систему. Сначала художники слова даже не подозревали, что стали заложниками советской мышеловки.

Попенко признавался, что роль была для него не простая. Ведь пришлось не только отрастить длинные волосы, но и внутренне трансформироваться под тогдашний мир писательства и образ немножко странного человека.

Геннадий Попенко в роли Михаила Семенко / Фото из инстаграма актера

Личная жизнь

В начале 2000-х годов Попенко свела судьба с начинающей певицей Светланой Лободой. Пара встречалась полтора года, а Геннадий выступил инициатором разрыва отношений. Мужчина отмечал, что рядом с Лободой чувствовал себя, как "чемодан без ручки", и самой женщине нужен был кто-то другой.

Через определенный промежуток времени ведущий женился на Ирине Алексеевой. Влюбленные вместе более, чем 10 лет. За время совместной жизни у пары родилось две дочери: Святослава и Богдана.

В начале полномасштабного вторжения мужчина с семьей находился в Иванково Киевской области. К сожалению, поселок почти сразу оказался под российской оккупацией. Первые дни семья жила в погребах. В общем, Попенко пробыл под оккупацией 45 дней. Те события негативно отразились на эмоциональных состояниях дочерей и жены. Девочки до сих пор боятся громких взрывов.

Впоследствии одну из дочерей отправили в Ирландию. Там социальная организация занималась с детьми с оккупированных территорий.

Вступление в ряды ВСУ

После освобождения из оккупации, Геннадий начал активно заниматься волонтерством, а в июне 2022 года принял присягу и присоединился к Вооруженным Силам Украины.

Сначала мужчина служил в одном из подразделений, где приобретал военный опыт. А через полтора года его перевели в 59-ю отдельную механизированную бригаду на Запорожское направление в "Культурный Десант".

Геннадий Попенко на службе / Фото из инстаграма защитника

"Культурный Десант" – это ребята, которые служили в разных родах войск. Там и пулеметчики, и саперы, и аэроразведчики, но все они до того были культурными деятелями. Конкретно я служу на Запорожском направлении, вдоль линии соприкосновения ездим, – рассказал Геннадий.

Каждый вечер семья пытается созвониться с отцом, чтобы поделиться последними новостями и достижениями. Жена Геннадия открыла волонтерский центр в Иванково, где плетут маскировочные сетки для различных подразделений ВСУ.