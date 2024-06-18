Геннадий Попенко стал лицом многих телепроектов в роли ведущего. Кроме телевизионной карьеры, он прославился и в кинематографической сфере, сыграв в десятках фильмов. Как Геннадий принял решение стать воином ВСУ и где он сейчас – далее в материале Show 24.
К теме Был участником ТНМК, а потом боролся с раком: где сейчас певец Диля
Что известно о биографии Попенко
Мужчина родился 16 июня 1979 года в Полтаве. Отец по профессии инженер, а мать заведовала отделением по переливанию крови. Геннадий в юности занимался в драмкружке, а в подростковом возрасте пошел на работу в строительную фирму.
В 2000-м году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Во время учебы на втором курсе Попенко начал делать первые шаги на телевидении. Работал ведущим на музыкальном телеканале "Биз-TV", а на четвертом курсе был ведущим "Мелорамы" на "Интере".
Впоследствии карьера на телевидении набрала стремительных оборотов, и Геннадий стал лицом многих программах на различных телеканалах. К примеру: "Новая погода", "Подъем", "ШоуШара", “"Легко быть женщиной", "Затерянный мир" и многие другие. В 2016 году Попенко даже был ведущим Радиодиктанта национального единства.
Стоит также вспомнить и фильмографию актера, которая насчитывает немало главных и эпизодических ролей: "Блондинка в нокауте", "Личное дело", "На линии жизни", "Ментовские войны. Одесса", "Чужие родные", "Вызов" и другие. Отдельно выделим роль поэта-футуриста Михаила Семенко в фильме "Дом "Слово".
Попенко признавался, что роль была для него не простая. Ведь пришлось не только отрастить длинные волосы, но и внутренне трансформироваться под тогдашний мир писательства и образ немножко странного человека.
Геннадий Попенко в роли Михаила Семенко / Фото из инстаграма актера
Личная жизнь
В начале 2000-х годов Попенко свела судьба с начинающей певицей Светланой Лободой. Пара встречалась полтора года, а Геннадий выступил инициатором разрыва отношений. Мужчина отмечал, что рядом с Лободой чувствовал себя, как "чемодан без ручки", и самой женщине нужен был кто-то другой.
Через определенный промежуток времени ведущий женился на Ирине Алексеевой. Влюбленные вместе более, чем 10 лет. За время совместной жизни у пары родилось две дочери: Святослава и Богдана.
В начале полномасштабного вторжения мужчина с семьей находился в Иванково Киевской области. К сожалению, поселок почти сразу оказался под российской оккупацией. Первые дни семья жила в погребах. В общем, Попенко пробыл под оккупацией 45 дней. Те события негативно отразились на эмоциональных состояниях дочерей и жены. Девочки до сих пор боятся громких взрывов.
Впоследствии одну из дочерей отправили в Ирландию. Там социальная организация занималась с детьми с оккупированных территорий.
Вступление в ряды ВСУ
После освобождения из оккупации, Геннадий начал активно заниматься волонтерством, а в июне 2022 года принял присягу и присоединился к Вооруженным Силам Украины.
Сначала мужчина служил в одном из подразделений, где приобретал военный опыт. А через полтора года его перевели в 59-ю отдельную механизированную бригаду на Запорожское направление в "Культурный Десант".
Геннадий Попенко на службе / Фото из инстаграма защитника
"Культурный Десант" – это ребята, которые служили в разных родах войск. Там и пулеметчики, и саперы, и аэроразведчики, но все они до того были культурными деятелями. Конкретно я служу на Запорожском направлении, вдоль линии соприкосновения ездим, – рассказал Геннадий.
Каждый вечер семья пытается созвониться с отцом, чтобы поделиться последними новостями и достижениями. Жена Геннадия открыла волонтерский центр в Иванково, где плетут маскировочные сетки для различных подразделений ВСУ.