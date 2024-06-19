Выяснилось, что исполнитель нарушил ряд правил дорожного движения. К тому же известно, что он ехал за рулем пьяный.

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Так, по данным правоохранителей, артист проигнорировал знаки "Стоп" и "не держался правой стороны проезжей части". Кроме того, Тимберлейк находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому имел проблемы с координацией. Певец пытался убедить полицейских, что выпил только один мартини, однако его внешний вид и поведение свидетельствовали об обратном.

Его глаза были налиты кровью и стеклянные, изо рта выходил сильный запах алкогольного напитка, он не мог распределить внимание, речь была замедленной, он не держался на ногах и плохо проходил все стандартизированные полевые тесты на трезвость,

– отметили в судебном документе.

Хотя Джастин Тимберлейк не признал себя виновным, ему запретили управлять автомобилем в течение года.

Что известно о задержании Джастина Тимберлейка