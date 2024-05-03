Джамала призналась, не боится ли, что роды придутся на финал Евровидения, где она участвует

В этом году Джамала будет спикером от Украины на Евровидении-2024, то есть беременная певица в прямом эфире будет объявлять баллы Нацжури. Среди поклонников появились опасения относительно преждевременных родов знаменитости.

Ведь исполнительница уже, вероятно, находится на последних месяцах беременности. Теперь она поделилась, имеет ли сама такой страх.

Интересно Klavdia Petrivna дала свое первое интервью: о чем рассказала самая загадочная певица

Не боится ли Джамала, что роды придутся на гранд-финал Евровидения

Певица заявила, что в ближайшее время не должна рожать.

Я думаю, что все будет хорошо. По срокам я еще не должна родить. Это должно произойти что-то экстренное,

– поделилась звезда.

Что известно о третьей беременности Джамалы

Радостную весть певица сообщила в феврале этого года. Тогда она выставила фото с заметно округлившимся животиком.

При надежде. Это настолько глубоко... и сейчас совсем по-другому это воспринимаю. Имею в себе Надежду, Веру и огромную Любовь,

– отметила под фотографией исполнительница.

Это будет третий ребенок для Джамалы и ее мужа, которые уже являются родителями двух сыновей – Эмира-Рахмана и Селима-Гирая.

Вероятно, что артистка ждет еще одного мальчика. Получая награду за музыкальный альбом Qirim на церемонии вручения премии имени Тараса Шевченко, артистка процитировала строки из стихотворения Шевченко "И Архимед, и Галилей".

"И на обновленной земле. Врага не будет, супостата, А будет сын, и будет мать, И будут люди на земле", – сказала тогда знаменитость, указывая на свой живот.