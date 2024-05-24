Джамала рассекретила дату, когда должна была бы родить третьего ребенка

24 мая 2024, 17:36
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Источник:

OBOZ.UA

Джамала ожидает третьего ребенка. Звезда уже на последних сроках беременности и призналась, когда именно должна была бы родить.

Об этом певица рассказала на Национальной музыкальной премии YUNA-2024. На церемонии награждения она завоевала престижную статуэтку в категории "Лучший альбом".

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Когда Джамала должна рожать

По плану исполнительница должна была бы рожать 23 мая, однако в этот момент она была на церемонии YUNA-2024.

Видимо, должна назвать ребенка Юна, несмотря на пол,
– в шутку сказала исполнительница.

Очевидно, что уже совсем скоро на свет появится третий ребенок знаменитости.

Что известно о беременности Джамалы

  • О том, что певица в положении стало известно в феврале этого года.
  • Несмотря на беременность и токсикоз Джамала посещала благотворительные выступления в поддержку Украины и развивала карьеру. Как отметила сама артистка, это было нелегко.
  • Исполнительница рассказала, что ожидает третьего сына.
  • Певица планирует рожать в Украине, ведь она и ее муж хотят принять участие в партнерских родах.
  • Джамала уже имеет двух сыновей – Эмира-Рахмана и Селима-Гирая от брака с Сеит-Бекиром Сулеймановым. Старшему сыну супругов сейчас 6 лет, а младшему – 3 года.

Автор: Софія Хомишин