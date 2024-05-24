Обычно мы привыкли видеть украинских звезд в ярких нарядах и со стильным макияжем. Но еще до начала успешной карьеры в шоубизе, селебрити были обычными людьми, которые не отличались особыми образами. В честь праздника последнего звонка, предлагаем взглянуть, как выглядели украинские звезды на своих выпускных, пишет Show 24.
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Как выглядели звезды на школьных выпускных
Певица Ирина Федишин заканчивала школу во Львове. Звезда выбрала желтое платье, а образ дополнила легким макияжем.
Ирина Федишин на выпускном / Фото из личного архива певицы
Виталий Козловский поразил всех на выпуске оригинальностью, ведь самостоятельно сшил себе костюм.
Виталий Козловский на выпускном / Фото из личного архива певца
Актриса Виктория Булитко не отличалась среди сверстников, ведь в то время традиционно было надевать форму с белым фартуком и бантами на волосах.
Виктория Булитко на выпускном / Фото из личного архива актрисы
Рэперка alyona alyona alyona выбрала на выпуск яркое платье и светлый макияж.
Alyona Alyona на выпускном / Фото из инстаграма звезды
Елена Тополя имела скромный образ на выпускной, однако платье отличалось оригинальным принтом.
Елена Тополя на выпускном / Фото из личного архива исполнительницы
Украинская актриса театра и кино Юлия Мотрук также была одета в традиционную форму с фартуком и белыми бантами, которые дополняли образ девушки.
Юлия Мотрук на выпускном / Фото из личного архива актрисы
Анна Тринчер не так давно закончила школу, поэтому образ на выпускном отличается от других звезд. Платье у певицы было в изумрудном цвете с большим разрезом на ноге.
Анна Тринчер на выпускном / Фото из личного архива певицы
А так выглядела Леся Никитюк на выпускном в девятом классе. Образ был довольно обыденным – белая кофточка и джинсовая куртка.
Леся Никитюк на выпускном в школе / Фото из личного архива телеведущей
Сегодняшний праздник непременно останется в памяти многих украинских выпускников, которые через несколько лет так же будут вспоминать себя и одноклассников в школьные годы.