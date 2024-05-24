Обычно мы привыкли видеть украинских звезд в ярких нарядах и со стильным макияжем. Но еще до начала успешной карьеры в шоубизе, селебрити были обычными людьми, которые не отличались особыми образами. В честь праздника последнего звонка, предлагаем взглянуть, как выглядели украинские звезды на своих выпускных, пишет Show 24.

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Как выглядели звезды на школьных выпускных

Певица Ирина Федишин заканчивала школу во Львове. Звезда выбрала желтое платье, а образ дополнила легким макияжем.

Ирина Федишин на выпускном / Фото из личного архива певицы

Виталий Козловский поразил всех на выпуске оригинальностью, ведь самостоятельно сшил себе костюм.

Виталий Козловский на выпускном / Фото из личного архива певца

Актриса Виктория Булитко не отличалась среди сверстников, ведь в то время традиционно было надевать форму с белым фартуком и бантами на волосах.

Виктория Булитко на выпускном / Фото из личного архива актрисы

Рэперка alyona alyona alyona выбрала на выпуск яркое платье и светлый макияж.

Alyona Alyona на выпускном / Фото из инстаграма звезды

Елена Тополя имела скромный образ на выпускной, однако платье отличалось оригинальным принтом.

Елена Тополя на выпускном / Фото из личного архива исполнительницы

Украинская актриса театра и кино Юлия Мотрук также была одета в традиционную форму с фартуком и белыми бантами, которые дополняли образ девушки.

Юлия Мотрук на выпускном / Фото из личного архива актрисы

Анна Тринчер не так давно закончила школу, поэтому образ на выпускном отличается от других звезд. Платье у певицы было в изумрудном цвете с большим разрезом на ноге.

Анна Тринчер на выпускном / Фото из личного архива певицы

А так выглядела Леся Никитюк на выпускном в девятом классе. Образ был довольно обыденным – белая кофточка и джинсовая куртка.

Леся Никитюк на выпускном в школе / Фото из личного архива телеведущей

Сегодняшний праздник непременно останется в памяти многих украинских выпускников, которые через несколько лет так же будут вспоминать себя и одноклассников в школьные годы.