У них свои пути, - продюсер Поляковой о предстоящих выступлениях аІуопа alyona alyona и Jerry Heil в дуэте

Михаил Ясинский, продюсер Оли Поляковой, высказался относительно будущего сотрудничества alyona alyona с Jerry Heil после завершения Евровидения-2024. В то же время он прокомментировал музыкальные переспективы каждой из них.

Дуэт alyona alyona и Jerry Heil достойно представил Украину на Евровидение-2024. Они заняли третье место, получив 453 балла от жюри и зрителей.

К слову Евровидение-2023, которое от имени Украины принимала Великобритания, победило на BAFTA

Стоит ли аІуопа аІуопа и Jerry Heil выступать дальше в дуэте

Михаил считает, что потребность в постоянных выступлениях alyona alyona и Jerry Heil в дуэте зависит от стратегии, которую выберут артистки. Он уверен, что девушки по-разному видят свой музыкальный путь. Так, Яна чрезвычайный автор текстов, которая имеет все шансы получить Грэмми, по мнению продюсера. Также артистка сможет работать на мировом шоубизнесе.

Я чувствую, что для нее, 100%, это работа на мировом шоубизнесе. Ее путь, это путь к мировому признанию. Она очень круто видит песню, а это значит, что она мыслит как продюсер. Это редкий дар и она его имеет,

– уверен продюсер.

В то же время Михаил отметил, что реперка alyona alyona сможет легко развивать свою музыкальную карьеру в Украине. Впрочем, он не уверен относительно ее международного потенциала. Однако, продюсер считает, что несмотря на будущие коллаборации дуэта, девушкам стоит идти сольным путем.

Было бы интересно сейчас сделать еще одну совместную песню, но одновременно делать и сольные треки для того, чтобы аудитория видела, что это же все-таки сольные исполнительницы и у них свои пути. У них разные должны быть аудитории. Чтобы не быть заложниками этого проекта,

– поделился Ясинский.

Михаил Ясинский об украинском дуэте: смотрите видео онлайн

Что известно о выступлении alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024