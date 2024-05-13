Дует alyona alyona і Jerry Heil гідно представив Україну на Євробачення-2024. Вони зайняли третє місце, отримавши 453 бали від журі та глядачів.
До слова Євробачення-2023, яке від імені України приймала Британія, перемогло на BAFTA
Чи варто аlyona alyona і Jerry Heil виступати далі в дуеті
Михайло вважає, що потреба у постійних виступах alyona alyona і Jerry Heil у дуеті залежить від стратегії, яку оберуть артистки. Він впевнений, що дівчата по-різному бачать свій музичний шлях. Так, Яна надзвичайний автор текстів, яка має всі шанси отримати Греммі, на думку продюсера. Також артистка зможе працювати на світовому шоубізнесі.
Я відчуваю, що для неї, 100%, це робота на світовому шоубізнесі. Її шлях, це шлях до світового визнання. Вона дуже круто бачить пісню, а це означає, що вона мислить як продюсер. Це рідкісний дар і вона його має,
– впевнений продюсер.
Водночас Михайло зазначив, що реперка alyona alyona зможе легко розвивати свою музичну кар'єру в Україні. Втім, він не впевнений щодо її міжнародного потенціалу. Однак, продюсер вважає, що попри майбутні колаборації дуету, дівчатам варто йти сольним шляхом.
Було б цікаво зараз зробити ще одну спільну пісню, але водночас робити й сольні треки для того, щоб аудиторія бачила, що це ж все-таки сольні виконавиці й у них свої шляхи. У них різні мають бути аудиторії. Щоб не бути заручниками цього проєкту,
– поділився Ясинський.
Михайло Ясинський про український дует: дивіться відео онлайн
Що відомо про виступ alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024
- Дует виступив у Мальме на Євробаченні з піснею Teresa & Maria. Вона натхненна силою українок, яким під час війни довелося пройти багато випробувань. Водночас головною ідеї пісні – є об'єднання жінок.
- На сцені Євробачення alyona alyona і Jerry Heil показали динамічний номер, який поставила відома режисерка Таню Муіньо.
- Виступ дівчат почався з появи Яни, з кожним кроком якої на сцені з'являлася голографія води. Далі артистка підіймається горою, ніби долаючи перешкоди, які спіткають жінок. Водночас Альона зачитала реп на фоні українських дівчат, що теж символізує значення конкурсної пісні.
- Наприкінці свого номера виконавиці закликали до миру та свободи України.
- Сумарно від журі вони отримали 146 балів та ще 307 балів від глядачів – 453 бали, що принесло дівчатам третє місце у фіналі конкурсу.