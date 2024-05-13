Дует alyona alyona і Jerry Heil гідно представив Україну на Євробачення-2024. Вони зайняли третє місце, отримавши 453 бали від журі та глядачів.

До слова Євробачення-2023, яке від імені України приймала Британія, перемогло на BAFTA

Чи варто аlyona alyona і Jerry Heil виступати далі в дуеті

Михайло вважає, що потреба у постійних виступах alyona alyona і Jerry Heil у дуеті залежить від стратегії, яку оберуть артистки. Він впевнений, що дівчата по-різному бачать свій музичний шлях. Так, Яна надзвичайний автор текстів, яка має всі шанси отримати Греммі, на думку продюсера. Також артистка зможе працювати на світовому шоубізнесі.

Я відчуваю, що для неї, 100%, це робота на світовому шоубізнесі. Її шлях, це шлях до світового визнання. Вона дуже круто бачить пісню, а це означає, що вона мислить як продюсер. Це рідкісний дар і вона його має,

– впевнений продюсер.

Водночас Михайло зазначив, що реперка alyona alyona зможе легко розвивати свою музичну кар'єру в Україні. Втім, він не впевнений щодо її міжнародного потенціалу. Однак, продюсер вважає, що попри майбутні колаборації дуету, дівчатам варто йти сольним шляхом.

Було б цікаво зараз зробити ще одну спільну пісню, але водночас робити й сольні треки для того, щоб аудиторія бачила, що це ж все-таки сольні виконавиці й у них свої шляхи. У них різні мають бути аудиторії. Щоб не бути заручниками цього проєкту,

– поділився Ясинський.

Михайло Ясинський про український дует: дивіться відео онлайн

Що відомо про виступ alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024