Все честно, – хореограф Дмитрий Коляденко прямо ответил, готов ли мобилизоваться

Известный украинский шоумен Дмитрий Коляденко честно признался, готов ли вступить в ВСУ и защищать Украину. В то же время, он рассказал о роли спектаклей во время вторжения.

По словам Дмитрия, театр помогает людям отвлечься от войны. Также хореограф рассказал о своей миссии как артиста.

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Готов ли Коляденко уйти на фронт

Шоумен отметил, что состоит на военном учете. Если Дмитрий получит повестку, то он не будет убегать и уйдет на фронт.

Я на учёте. Все честно. Все знают, что я в Киеве. Я здесь. Если придет повестка, конечно, я буду там. Это моя обязанность. Я же мужчина,

– рассказал Коляденко.

К тому же артист работает в театре и создает новые постановки. Шоумен поделился, что во время вторжения спектакля помогают людям отвлечься от войны и получить "бальзам на душу".

Теперь я делаю все правильно. Участвую в спектаклях. У меня есть такая миссия – помогать людям со сцены. Мы, актеры, как психологи. Сейчас аншлаги по всей Украине, потому что представления дают свет. Мне кажется, что это правильно быть мне пока на сцене и радовать зрителя Украины,

– признался артист.

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