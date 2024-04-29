Однако время идет, а знаменитые исполнители меняются. О том, как на протяжении своего творческого пути трансформировался Степан Гига – далее в материале.

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Сейчас певец состоит в браке с женщиной Анной, от которой имеет двоих детей. Жена Степана раньше работала администратором Закарпатской филармонии, однако теперь занимает должность директора студии звукозаписи GIGARecords. Их дети, Квитослава и Степан, тоже занимаются творчеством.

Что известно о карьере Степана Гиги

Путь будущего артиста в мир музыки начался еще в школе. С 7 класса музучилища юноша был в составе ансамбля "Зеленые Карпаты". После этого он присоединился к "Стожару" и "Бескидам" как солист. В то же время в 1991 году после роспуска ансамбля "Бескиды", Степан активно начинает развивать сольную карьеру, занимаясь аранжировкой и написанием песен, что в конечном итоге привело к созданию студии звукозаписи GIGARecords.

В 1995 году певец выпустил свой первый сольный альбом под названием "Друзья мои", а затем еще два альбома "Улица Натали" и "Розы для вас". "Улица Натальи" стала переломной для Степана. В 2002 году продажи альбома достигли миллионного тиража, что в то время было потрясающим результатом. Так Гига стал первым исполнителем в независимой Украине, получивший награду "Золотой диск".

Степан Гига – "Улица Натали": смотрите видео онлайн

20 февраля 1998 года Гига стал заслуженным артистом Украины, а 28 декабря 2002 года ему присвоили престижное звание Народного артиста Украины.

В 1989 году была создана группа "Друзья моя" под художественным руководством Павла Петренко. С тех пор с группой работает и Степан Гига.

Несмотря на это, что в начале нулевых его творчество стало менее популярным, возрождение исполнителя произошло в 2022 году, когда песни Гиги стали вирусными в тиктоке.

Это вызвало волну любопытства к музыке Степана среди молодежи, которые теперь с радостью посещают концерты певца. Культовыми треками исполнителя до сих пор является "Этот сон", "Яворина" и "Золото Карпат".

Как менялся Степан Гига за время карьеры / Фото из открытых источников