По словам Дмитрия, театр помогает людям отвлечься от войны. Также хореограф рассказал о своей миссии как артиста.
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Готов ли Коляденко уйти на фронт
Шоумен отметил, что состоит на военном учете. Если Дмитрий получит повестку, то он не будет убегать и уйдет на фронт.
Я на учёте. Все честно. Все знают, что я в Киеве. Я здесь. Если придет повестка, конечно, я буду там. Это моя обязанность. Я же мужчина,
– рассказал Коляденко.
К тому же артист работает в театре и создает новые постановки. Шоумен поделился, что во время вторжения спектакля помогают людям отвлечься от войны и получить "бальзам на душу".
Теперь я делаю все правильно. Участвую в спектаклях. У меня есть такая миссия – помогать людям со сцены. Мы, актеры, как психологи. Сейчас аншлаги по всей Украине, потому что представления дают свет. Мне кажется, что это правильно быть мне пока на сцене и радовать зрителя Украины,
– признался артист.
Последние новости о звездах в ВСУ
- Украинская военная Екатерина Полищук " Пташка отреагировала на негативные комментарии относительно ее веса. Девушка до сих пор не понимает, почему вместо поддержки, благодарности и уважения, получает хейт. По словам Полищук, она пела не для хейтеров, а прежде всего для своих собратьев на фронте. Также Екатерина заявила о отсутствие желания возвращаться с фронта.
- Украинский актер Юрий Фелипенко, известен по роли в фильме "Обещание Богу", вступил в ряды ВСУ. Он присоединился к батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр. Это добровольческое подразделение, которое было создано еще в первые дни полномасштабного вторжения.
- Еще раньше украинский блоггер Тайлер Андерсон (Алексей Шкробинец), автор канала Geek Journal, тоже вступил в ряды ВСУ. Он извинился перед фанатами за предстоящее длительное отсутствие видео на канале. В то же время защитник призвал украинцев плодотворно работать ради победы Украины в войне.