Немного ох*еваю, – любимая Цимбалюка после развлечений под русские песни назвала украинцев тупым

Звезда сериала "Поймать Кайдаша", актер Тарас Цимбалюк, попал в скандал из-за развлечений в компании друзей под песни россиян. Его возлюбленная, Светлана Готочкина, вышла на связь и высказалась относительно ситуации.

Кроме нее, скандал прокомментировал актер Петр Крылов, который осудил Тараса за освещение своих подобных предпочтений на широкую аудиторию. Мужчина напомнил, что Цимбалюк позиционирует себя как патриота Украины, который активно приобщается к помощи ВСУ, поэтому должен следить за тем, что публикует в сети.

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По словам Светланы, она удивлена такому количеству хейта в сторону пары. Женщина отметила, что ее любимый делает много для Украины, поэтому не считает нужным критиковать человека за то, что кому-то не нравится.

Читаю сегодня комментарии под своими постами, Тараса, своих друзей и немного ох*еваю от того, сколько у нас злых и тупых людей, для которых наибольшее удовольствие – об*ср*ть ближнего. Я немного не понимаю, почему в нашей стране так происходит, если человек делает много добрых дел для людей, общества, для нашей страны, то сначала ты очень добрый, все хорошо, а потом мгновенно, когда этот человек сделал что-то не так, как вам хочется, то вы готовы смешать человека с дер*мом?

– подчеркнула Готочкина.

Бизнесвумен подытожила, что пользователям стоит приобщиться к волонтерству и поддержке украинской армии, как это делает ее любимый. Светлана заметила, что все хейтеры их с Тарасом пары – "диванные критики, которые только и думают, кому какую х**ню написать".

Почему вы первым делом не подумаете о себе, дорогие мои? Чего вы достигли в своей жизни? Как вы помогли сейчас обществу, волонтерам? Почему вы прежде всего не смотрите на себя? На свои поступки? Люди, так нельзя. Начните с себя,

– поделилась возлюбленная Цимбалюка.



Возлюбленная Цимбалюка высказалась о скандале / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, Тарас Цимбалюк опубликовал видео, на котором развлекается со скандальной блогершей Анной Алхим под песни россиян. Среди исполнителей были – Земфира, Сергей Мазаев и белорусская группа "Леприконсы". Актер до сих пор не прокомментировал свой поступок. Несмотря на то, что мужчина неоднократно подчеркивал важность языкового вопроса, он демонстрирует многотысячной аудитории совсем другое.