Букингемский дворец сделал заявление относительно Чарльза III: появится ли король на публике

27 апреля 2024, 10:25
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Источник:

королевская семья

Чарльз III вскоре планирует вернуться к королевским обязанностям. Букингемский дворец назвал дату, когда монарх официально выйдет на публику.

Впервые за долгое время Букингемский дворец опубликовал обновленную информацию о Чарльзе III. На официальной странице появилось сообщение об участии короля в публичных мероприятиях.

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Чарльз III вернется к обязанностям

Чарльз III совсем скоро вернется к выполнению своих обязанностей. Вероятно, это признак того, что лечение и восстановление после его диагноза проходит хорошо. Первый публичный выход монарха состоится 30 апреля.

Чтобы отметить это, следующего вторника король и королева совершат совместный визит в онкологический центр, где они встретятся с медицинскими специалистами и пациентами. Этот визит станет первым в череде внешних мероприятий, которые Его Величество осуществит в течение следующих недель,
– сообщил Букингемский дворец.

Кроме того, Чарльз III и Камилла в июне будут принимать императора Японии и его жену с государственным визитом.

В заявлении дворца добавляют, что с приближением годовщины коронации король и королева благодарны за добрые слова и пожелания несмотря на все вызовы судьбы.


Чарльз III и Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи

Чарльз III лечится от рака

  • В феврале король Чарльз III сообщил о том, что у него диагностировали рак. Было известно, что болезнь обнаружили на ранней стадии, поэтому шансы вылечиться являются высокими.
  • Королева Камилла уверяла, что мужчина чувствует себя хорошо. Он расстроен и разочарован лишь потому, что не может видеться с подданными.
  • Чарльз III проходил лучевую терапию в Лондоне. Друг семьи говорил о том, что новости неутешительные. Об этом говорили другие родственники еще и потому, что во дворце обновляют операцию "Мост Менай" на случай смерти монарха.

Автор: Марія Касій