Букингемский дворец сделал заявление относительно Чарльза III: появится ли король на публике
Источник:королевская семья
Чарльз III вскоре планирует вернуться к королевским обязанностям. Букингемский дворец назвал дату, когда монарх официально выйдет на публику.
Впервые за долгое время Букингемский дворец опубликовал обновленную информацию о Чарльзе III. На официальной странице появилось сообщение об участии короля в публичных мероприятиях.
К слову Ситуация неутешительная: друг Чарльза III высказался о состоянии здоровья короля
Чарльз III вернется к обязанностям
Чарльз III совсем скоро вернется к выполнению своих обязанностей. Вероятно, это признак того, что лечение и восстановление после его диагноза проходит хорошо. Первый публичный выход монарха состоится 30 апреля.
Чтобы отметить это, следующего вторника король и королева совершат совместный визит в онкологический центр, где они встретятся с медицинскими специалистами и пациентами. Этот визит станет первым в череде внешних мероприятий, которые Его Величество осуществит в течение следующих недель,
– сообщил Букингемский дворец.
Кроме того, Чарльз III и Камилла в июне будут принимать императора Японии и его жену с государственным визитом.
В заявлении дворца добавляют, что с приближением годовщины коронации король и королева благодарны за добрые слова и пожелания несмотря на все вызовы судьбы.
Чарльз III и Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи
Чарльз III лечится от рака
- В феврале король Чарльз III сообщил о том, что у него диагностировали рак. Было известно, что болезнь обнаружили на ранней стадии, поэтому шансы вылечиться являются высокими.
- Королева Камилла уверяла, что мужчина чувствует себя хорошо. Он расстроен и разочарован лишь потому, что не может видеться с подданными.
- Чарльз III проходил лучевую терапию в Лондоне. Друг семьи говорил о том, что новости неутешительные. Об этом говорили другие родственники еще и потому, что во дворце обновляют операцию "Мост Менай" на случай смерти монарха.