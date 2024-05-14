Чарльз ІІІ, который болеет раком, шокировал признанием, как на него повлияла химиотерапия
Источник:The Daily Mail
Король Великобритании Чарльз III болеет раком, однако уже посещает официальные встречи. Так, на одной из них он рассказал о том, как на него повлияло лечение.
Подчеркнем, вместе с принцем Уильямом монарх прибыл в Центр армейской авиации в Миддл Уоллопе в графстве Хэмпшир. Там прошла специальная церемония, где король передал должность главнокомандующего армейского воздушного корпуса принцу Уэльскому.
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Что Чарльз ІІІ рассказал о последствиях лечения онкологии
Монарх пообщался с ветераном британской армии Аароном Мапплбеком. Во время разговора военный поделился, что боролся с раком яичек и в прошлом году прошел курс химиотерапии, что привело к потере вкуса. Его Величество отметил, что у него был такой же побочный эффект.
Известно, что Чарльз ІІІ проходил химиотерапию в Лондоне.
Что известно о раке у короля Великобритании
- В январе 2024 года 75-летний монарх лечил увеличение простаты в частной лондонской клинике. Однако во время операции врачи обнаружили тревожную проблему, которая, как показали дальнейшие анализы, оказалась одной из форм рака.
- Учитывая то, что онкозаболевание диагностировали на ранней стадии, это позволило королю оперативно начать лечение.
- Уже 30 апреля Его Величество вернулся к исполнению своих официальных обязанностей. Он совершил визит в онкологический центр вместе с королевой Камиллой.
- Ожидается, что монарх сделает еще несколько публичных выступлений и посетит дворец императора Японии.