Впервые за 26 лет: Чарльз III и Камилла торжественно встретили японского императора и императрицу

Великобританию посетили японский император Нарухито и императрица Масако. Чарльз III и Камилла устроили торжественный прием для гостей.

Для короля Чарльза III, который болеет раком, это первое масштабное международное событие за долгое время. Тогда как для императора Японии это первая поездка в Соединенное Королевство с 1998 года. Визит японской делегации в Великобританию продлится 3 дня.

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Торжественная встреча состоялась в Букингемском дворце. Чарльз III, королева Камилла и принц Уэльский приветствовали новоприбывших гостей. Также присутствовали министры Великобритании.

Впоследствии во дворце состоялся торжественный гала-вечер. Королева Камилла надела для него белое платье и бирманскую тиару с бриллиантами и рубинами. На мероприятии присутствовали также принц Уильям, принц Эдвард и герцогиня Софи.

Чарльз III тоже был одет празднично. На банкете он выражал важность дружбы между Великобританией и Японией. Император в свою очередь вспоминал годы молодости, которые провел в Оксфорде.



Чарльз III и император Японии / Фото из инстаграма королевской семьи

Кого не было на торжественной встрече и почему