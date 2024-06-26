Для короля Чарльза III, який хворіє на рак, це перша масштабна міжнародна подія за довгий час. Тоді як для імператора Японії це перша поїздка в Сполучене Королівство з 1998 року. Візит японської делегації до Великої Британії триватиме 3 дні.

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Урочиста зустріч відбулась у Букінгемському палаці. Чарльз III, королева Камілла та принц Уельський вітали новоприбулих гостей. Також були присутні міністри Великої Британії.

Згодом у палаці відбувся урочистий гала-вечір. Королева Камілла одягнула для нього білу сукню та бірманську тіару з діамантами та рубінами. На заході були присутні також принц Вільям, принц Едвард і герцогиня Софі.

Чарльз III теж був одягнений святково. На бенкеті він висловлював важливість дружби між Великою Британією та Японією. Імператор своєю чергою згадував роки молодості, які провів в Оксфорді.



Чарльз III та імператор Японії / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Кого не було на урочистій зустрічі та чому