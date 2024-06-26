Для короля Чарльза III, который болеет раком, это первое масштабное международное событие за долгое время. Тогда как для императора Японии это первая поездка в Соединенное Королевство с 1998 года. Визит японской делегации в Великобританию продлится 3 дня.
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Торжественная встреча состоялась в Букингемском дворце. Чарльз III, королева Камилла и принц Уэльский приветствовали новоприбывших гостей. Также присутствовали министры Великобритании.
Впоследствии во дворце состоялся торжественный гала-вечер. Королева Камилла надела для него белое платье и бирманскую тиару с бриллиантами и рубинами. На мероприятии присутствовали также принц Уильям, принц Эдвард и герцогиня Софи.
Чарльз III тоже был одет празднично. На банкете он выражал важность дружбы между Великобританией и Японией. Император в свою очередь вспоминал годы молодости, которые провел в Оксфорде.
Чарльз III и император Японии / Фото из инстаграма королевской семьи
Кого не было на торжественной встрече и почему
- Кейт Миддлтон, которая обычно принимает государственные визиты, не встречала императорскую семью. Она продолжает лечиться от рака, хотя недавно появилась на Trooping the Color. Это было ее первое появление за полгода. Ранее принцесса говорила, что немного работает дома и надеется посетить еще несколько мероприятий.
- Принцесса Анна тоже не встречала императора Японии. Сейчас она находится в больнице после сотрясения мозга. Считают, что ее лошадь ударила ее по голове. Принцесса выздоравливает, однако она не помнит, что произошло.