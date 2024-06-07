Брижит Макрон нарушила протокол во время общения с королевой Камиллой

6 июня, состоялось событие во Франции, посвященное 80-й годовщине со дня высадки союзных войск в Нормандии во Второй мировой войне. По этому случаю на мероприятие приехала британская королевская чета.

Однако, во время события произошел инцидент. Первая леди Франции Брижит Макрон нарушила протокол, касающийся общения с королевой Великобритании.

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В сети распространилось видео, на котором жена Президента Франции Эмманюэля Макрона хотела взять за руку жену монарха Чарльза III. Однако, королева проигнорировала это действие и сделала вид, будто ничего не произошло.

Инцидент произошел во время возложения цветов к мемориалу Британской Нормандии в Вер-сюр-Мер. Брижит, вероятно, хотела продемонстрировать поддержку и уважение Камилле. Впрочем, после очевидного отказа в действии Макрон отошла в другую сторону и больше не пыталась этого повторить.

Интересно, что на официальном сайте королевской семьи нет конкретных правил поведения во время общения с монархами. В то же время "большинство хочет придерживаться традиционных форм общения". Поэтому рукопожатие с представителями семьи разрешается.

К тому же король Чарльз III обнял президента Макрона. Монарх не оставил без внимания и первую леди Франции – он поцеловал ее руку.

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