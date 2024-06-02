Устроил переполох: артист в костюме Бэтмена поддержал Украину во время шоу "Британия имеет талант"
Источник:Express
Один из участников шоу "Британия имеет талант" запомнился зрителям надолго. Артист, одетый в костюм Бэтмена, прямо на сцене выразил поддержку Украине, что, вероятно, не очень понравилось организаторам проекта.
В то же время пользователи начали дискуссию об уместности продвижения политических призывов во время развлекательных шоу. Однако, руководство "Британия имеет талант" никак не комментирует выходку инкогнито-исполнителя.
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Певец в костюме Бэтмена во время прямого эфира публично признался, что поддерживает Украину в войне с Россией. Впрочем, сразу после слов артиста операторы перестали его снимать и отвернули камеру на ведущих.
К тому же все начали аплодировать, не дав возможности исполнителю закончить речь.
И еще одно, мое сердце в этот вечер с народом Украины,
– подчеркнул мужчина.
Интересно, что певец решил не раскрывать свою личность, поэтому пока остается неизвестным его происхождение. В то же время некоторые пользователи уверены, что он украинец.
Несмотря на положительные оценки жюри, артист не смог пройти в финал шоу.
Артист в костюме Бэтмена выразил поддержку Украине: смотрите видео онлайн
Большинство пользователей отметило, что нет ничего плохого в поддержке украинцев. В то же время некоторые пользователи выразили удивление попытке певца выкрикнуть политический призыв.
- "Что плохого в том, чтобы поддерживать Украину? Не знаю, почему они так быстро это остановили";
- "Бэтмену удалось вставить неожиданный политический код в конце про Украину. Ант и Дек быстро двигаются влево, чтобы предотвратить дальнейшие заявления";
- "Его поддержка Украины – это единственное поведение Бэтмена, которое он демонстрировал всю ночь";
- "Бэтмену нужно сосредоточиться на городе Готэм, а не на Украине".
Мировые звезды поддержали Украину: последние новости
- В конце мая этого года, звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз второй раз за время полномасштабного вторжения приехал в Киев. Его поездка в Украину имела благородную цель.
- Коллинз снялся в видеоролике, на котором одет в ту же одежду, что и его персонаж из сериала "Сверхъестественное" – ангел Кастиэль. В то же время актер планировал разыграть тренч и пять галстуков, в стиле героя киноленты, со своим автографом. Победителя выбирали среди тех, кто задонатит на сбор, деньги из которого пойдут на разминирование Украины.