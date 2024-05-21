Кроме того, Коллинз опубликовал несколько фотографий из Киева. Так, он показал поклонникам новые кадры на фоне разрушенной техники и столичного вокзала.
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С какой целью Коллинз приехал в Киев
Это второй визит актера за время полномасштабного вторжения. Впрочем, его поездка в Украину имеет благородную цель.
Коллинз снялся в видеоролике, на котором одет в ту же одежду, что и его персонаж из сериала "Сверхъестественное" – ангел Кастиэль. В то же время актер планирует разыграть тренч и пять галстуков, в стиле героя киноленты, со своим автографом. Победителя будут выбирать среди тех, кто задонатит на сбор, деньги из которого пойдут на разминирование Украины.
На деоккупированных территориях находят противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, растяжки, кассетные боеприпасы, неразорвавшиеся снаряды. Цель Миши – приобрести для саперов многофункциональную пиротехническую машину. Благодаря ей они смогут разминировать земли,
– говорится в посте UNITED24.
К тому же машина, на которую собирает актер, также сможет транспортировать взрывоопасные предметы и вещества к месту их ликвидации.
Что известно о поездках Коллинза в Киев
- С началом полномасштабного вторжения Миша публично поддержал Украину в войне. Он до сих пор продолжает рассказывать иностранной аудитории о страшных действиях, которые ежедневно совершает Россия.
- В мае 2023 года актер посетил украинскую столицу и встретился с Владимиром Зеленским.
- А ровно через год Коллинз снова посетил Киев. На этот раз он решил запустить сбор, деньги из которого пойдут на разминирование украинских земель.