Дело в том, что он встречался с моделью Сторми Бри. Однако пара закончила отношения после 5 месяцев вместе.

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Как сообщает источник, близкий к окружению исполнителя, причиной расставания стала занятость Джо работой над сольным альбомом.

У Джонаса был очень напряженный график между детьми и карьерой, поэтому его романтическая жизнь пока что отходит на второй план. Если придет нужный человек, он точно найдет для него время в своей жизни,

– поделился приближенный к знаменитости человек.

Сейчас артист полностью сосредоточен на своей музыкальной карьере и, по словам инсайдеров, очень доволен тем, как идут его дела. Пока певец не спешит искать новую пару.

Что известно о предыдущих отношениях Джо Джонаса