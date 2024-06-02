Дело в том, что он встречался с моделью Сторми Бри. Однако пара закончила отношения после 5 месяцев вместе.
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Как сообщает источник, близкий к окружению исполнителя, причиной расставания стала занятость Джо работой над сольным альбомом.
У Джонаса был очень напряженный график между детьми и карьерой, поэтому его романтическая жизнь пока что отходит на второй план. Если придет нужный человек, он точно найдет для него время в своей жизни,
– поделился приближенный к знаменитости человек.
Сейчас артист полностью сосредоточен на своей музыкальной карьере и, по словам инсайдеров, очень доволен тем, как идут его дела. Пока певец не спешит искать новую пару.
Что известно о предыдущих отношениях Джо Джонаса
- Музыкант и актриса Софи Тернер были одной из самых популярных пар в шоу-бизнесе.
- Их отношения развивались довольно стремительно – они познакомились в социальных сетях в 2016 году, а уже в следующем году обручились. В 2019-м поженились. Свадьбу влюбленные праздновали дважды – сначала в Лас-Вегасе, а затем во Франции.
- В браке пара стала родителями двух дочерей. В то же время актриса всегда настаивала на конфиденциальности в вопросах, связанных с детьми.
- Несмотря на казалось бы счастливую семейную жизнь, прошлой осенью Джо и Софи объявили о разводе. Среди возможных причин разрыва в СМИ называли разные жизненные ценности и потребности – вроде Тернер любила светскую жизнь и вечеринки, в то время как Джонас предпочитал проводить время дома с детьми. По некоторым данным, инициатором развода выступил именно певец.