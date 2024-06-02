В то же время пользователи начали дискуссию об уместности продвижения политических призывов во время развлекательных шоу. Однако, руководство "Британия имеет талант" никак не комментирует выходку инкогнито-исполнителя.

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Певец в костюме Бэтмена во время прямого эфира публично признался, что поддерживает Украину в войне с Россией. Впрочем, сразу после слов артиста операторы перестали его снимать и отвернули камеру на ведущих.

К тому же все начали аплодировать, не дав возможности исполнителю закончить речь.

И еще одно, мое сердце в этот вечер с народом Украины,

– подчеркнул мужчина.

Интересно, что певец решил не раскрывать свою личность, поэтому пока остается неизвестным его происхождение. В то же время некоторые пользователи уверены, что он украинец.

Несмотря на положительные оценки жюри, артист не смог пройти в финал шоу.

Артист в костюме Бэтмена выразил поддержку Украине: смотрите видео онлайн

Большинство пользователей отметило, что нет ничего плохого в поддержке украинцев. В то же время некоторые пользователи выразили удивление попытке певца выкрикнуть политический призыв.

"Что плохого в том, чтобы поддерживать Украину? Не знаю, почему они так быстро это остановили";

"Бэтмену удалось вставить неожиданный политический код в конце про Украину. Ант и Дек быстро двигаются влево, чтобы предотвратить дальнейшие заявления";

"Его поддержка Украины – это единственное поведение Бэтмена, которое он демонстрировал всю ночь";

"Бэтмену нужно сосредоточиться на городе Готэм, а не на Украине".

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