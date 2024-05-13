Без слез не обошлось: участника Евровидения-2024 Baby Lasagna тепло встретили дома

11 мая в Швеции отгремел финал Евровидения-2024. Некоторые участники песенного конкурса уже вернулись домой. Среди них – представитель Хорватии Baby Lasagna.

В сети показали, как певца, который завоевал второе место на нынешнем Евровидении, встретили земляки. Это было очень трогательно.

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Как хорваты встретили Baby Lasagna в Загребе

В знак поддержки более тридцати тысяч поклонников собрались в центре города. Это очень растрогало серебряного призера нынешнего Евровидения, поэтому Baby Lasagna выразил благодарность фанам, которые поддержать его, и не смог сдержать слез.

Я ждал 100 людей здесь, я не знаю что вами сказать. Большое спасибо вам, надеюсь, что вы счастливы,

– сказал артист.

Что известно о Baby Lasagna