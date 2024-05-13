У мережі показали, як співака, який виборов друге місце на цьогорічному Євробаченні, зустріли земляки. Це було дуже зворушливо.

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Як хорвати зустріли Baby Lasagna у Загребі

В знак підтримки понад тридцять тисяч шанувальників зібралися у центрі міста. Це дуже розчулило срібного призера цьогорічного Євробачення, тож Baby Lasagna висловив вдячність фанам, які підтримати його, і не зміг стримати сліз.

Я чекав 100 людей тут, я не знаю що вами сказати. Дуже дякую вам, сподіваюсь, що ви щасливі,

– сказав артист.

Що відомо про Baby Lasagna