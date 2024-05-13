У мережі показали, як співака, який виборов друге місце на цьогорічному Євробаченні, зустріли земляки. Це було дуже зворушливо.
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Як хорвати зустріли Baby Lasagna у Загребі
В знак підтримки понад тридцять тисяч шанувальників зібралися у центрі міста. Це дуже розчулило срібного призера цьогорічного Євробачення, тож Baby Lasagna висловив вдячність фанам, які підтримати його, і не зміг стримати сліз.
Я чекав 100 людей тут, я не знаю що вами сказати. Дуже дякую вам, сподіваюсь, що ви щасливі,
– сказав артист.
Що відомо про Baby Lasagna
- Справжнє ім'я виконавця – Марко Пурішич. Він народився 5 липня 1995 року в місті Умаг на хорватському узбережжі.
- Baby Lasagna виявив пристрасть до музики з раннього дитинства, взявши до рук гітару лише у 8 років.
- Водночас його шлях у музичній індустрії розпочався з рок-гурту Manntra, де він був гітаристом. За час роботи в групі Марко здобув цінний досвід і досяг значного успіху.
- Сольну кар'єру співак розпочав у 2023 році, коли випустив свій дебютний сингл IG Boi. Він швидко здобув популярність завдяки унікальному звучанню, яке описують як суміш поппанку, техно, металу та хаусу.
- Пурішич розповідав, що на творчість його надихає відомий гурт Rammstein.