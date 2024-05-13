В сети показали, как певца, который завоевал второе место на нынешнем Евровидении, встретили земляки. Это было очень трогательно.
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Как хорваты встретили Baby Lasagna в Загребе
В знак поддержки более тридцати тысяч поклонников собрались в центре города. Это очень растрогало серебряного призера нынешнего Евровидения, поэтому Baby Lasagna выразил благодарность фанам, которые поддержать его, и не смог сдержать слез.
Я ждал 100 людей здесь, я не знаю что вами сказать. Большое спасибо вам, надеюсь, что вы счастливы,
– сказал артист.
Что известно о Baby Lasagna
- Настоящее имя исполнителя – Марко Пуришич. Он родился 5 июля 1995 года в городе Умаг на хорватском побережье.
- Baby Lasagna обнаружил страсть к музыке с раннего детства, взяв в руки гитару в 8 лет.
- В то же время его путь в музыкальной индустрии начался с рок-группы Manntra, где он был гитаристом. За время работы там Марко получил ценный опыт и достиг значительного успеха.
- Сольную карьеру певец начал в 2023 году, когда выпустил свой дебютный сингл IG Boi. Он быстро получил популярность благодаря уникальному звучанию, которое описывают как смесь поппанка, техно, металла и хауса.
- Пуришич рассказывал, что на творчество его вдохновляет известная группа Rammstein.