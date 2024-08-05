Военный поразил дуэтом с Артемом Пивоваровым: эмоциональное видео
Источник:Артем Пивоваров
На днях Артем Пивоваров посетил госпиталь, где лечатся раненые защитники Украины. После этого он поделился видео со своего выступления для военных.
Этот ролик растрогал сеть. Дело в том, что артист в госпитале спел с одним из пациентов.
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Так, Артем Пивоваров исполнил свою популярную песню "Думы мои, думы". Неожиданно один из присутствующих военных присоединился к исполнению, чувственно спев припев. Это тронуло не только самого артиста, но и всех присутствующих.
После этого исполнитель выразил благодарность защитнику за прекрасное выступление.
Ролик вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи восторженно комментировали талант военного и признались, что не смогли сдержать слез во время просмотра.
- "Талантливость наших военных преодолевает все рамки и представления";
- "Без слез невозможно смотреть. Где бы вы не пели, у людей всегда бурлят эмоции. Военными желаю как можно быстрее выздороветь. Каждая песня имеет свой заряд эмоций";
- "Слезы. Спасибо за ваше творчество";
- "Он чувствует. Как красиво";
- "До мурашек";
- "Наши талантливые защитники".
Напомним, ранее Артем Пивоваров открыл второй день музыкального фестиваля Atlas United 2024 с захватывающим выступлением. Во время исполнения хита "Глаза" певец продемонстрировал потрясающий номер, спустившись со сцены с гитарой на тросе.