Этот ролик растрогал сеть. Дело в том, что артист в госпитале спел с одним из пациентов.

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Так, Артем Пивоваров исполнил свою популярную песню "Думы мои, думы". Неожиданно один из присутствующих военных присоединился к исполнению, чувственно спев припев. Это тронуло не только самого артиста, но и всех присутствующих.

После этого исполнитель выразил благодарность защитнику за прекрасное выступление.

Ролик вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи восторженно комментировали талант военного и признались, что не смогли сдержать слез во время просмотра.

"Талантливость наших военных преодолевает все рамки и представления";

"Без слез невозможно смотреть. Где бы вы не пели, у людей всегда бурлят эмоции. Военными желаю как можно быстрее выздороветь. Каждая песня имеет свой заряд эмоций";

"Слезы. Спасибо за ваше творчество";

"Он чувствует. Как красиво";

"До мурашек";

"Наши талантливые защитники".

Напомним, ранее Артем Пивоваров открыл второй день музыкального фестиваля Atlas United 2024 с захватывающим выступлением. Во время исполнения хита "Глаза" певец продемонстрировал потрясающий номер, спустившись со сцены с гитарой на тросе.