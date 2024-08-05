Цей ролик розчулив мережу. Річ у тім, що артист у госпіталі заспівав з одним з пацієнтів.

Не пропустіть Якими були весілля українських знаменитостей: унікальні архівні фото зірок

Так, Артем Пивоваров виконав свою популярну пісню "Думи мої, думи". Несподівано один із присутніх військових приєднався до виконання, чуттєво заспівавши приспів. Це зворушило не лише самого артиста, а й усіх присутніх.

Після цього виконавець висловив подяку захиснику за чудовий виступ.

Ролик викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах. Користувачі захоплено коментували талант військового та зізналися, що не змогли стримати сліз під час перегляду.

"Талановитість наших військових долає всі рамки та уявлення";

"Без сліз неможливо дивитися. Де б ви не співали, у людей завжди вирують емоції. Військовими бажаю якнайшвидше видужати. Кожна пісня має свій заряд емоцій";

"Сльози. Дякую за вашу творчість";

"Він відчуває. Як красиво";

"До мурах";

"Наші талановиті захисники".

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров відкрив другий день музичного фестивалю Atlas United 2024 з захопливим виступом. Під час виконання хіта "Очі" співак продемонстрував приголомшливий номер, спустившись зі сцени з гітарою на тросі.