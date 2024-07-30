Show 24 расскажет о свадьбах самых известных пар украинского шоубиза. Не все из них сопровождались громкими празднованиями, но это всегда важное событие, о котором приятно вспоминать.
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Маша Ефросинина и Тимур Хромаев
Телеведущая и бизнесмен (а теперь военный) сыграли свадьбу в 2003 году. Как описывала ее Маша, она была самой сказочной: с лезгинкой и украинскими песнями, с градом и солнцем.
Свадьба Маши Ефросининой / Фото "Караван"
Джамала и Бекир Сулейманов
Певица и экономист поженились в 2017 году в особом для них месте – Исламском культурном центре в Киеве. Празднование свадьбы продолжилось в одном из ресторанов. В этом году Джамала стала мамой в третий раз.
Свадьба Джамалы / Фото из инстаграма Джамалы
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Отношения актеров завязались в театре. Пара поженилась в 1996 году и они до сих пор вместе. Супруги воспитывают дочь Анну.
Свадьба Ольги Сумской / Фото из инстаграма Ольги Сумской
Тимур и Инна Мирошниченко
Одна из самых образцовых пар украинского шоубизнеса сыграла свадьбу в Печерском районе Киева в ресторане Almondo Restaurant & Club в 2018 году. Совсем недавно звездные родители удочерили девочку – теперь у них четверо детей.
Свадьба Мирошниченко / Фото из инстаграма Тимура Мирошниченко
Григорий и Кристина Решетники
Пара познакомилась на телевидении еще в 2008 году. Через несколько лет они отгуляли пышную свадьбу на 150 человек в Ивано-Франковске. Супруги воспитывают трех сыновей – Ивана, Дмитрия и Александра.
Свадьба Решетников / Фото из инстаграма Григория Решетника
Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов
Певица и продюсер поженились в декабре 1995 года. Судя по фото, у них не было пышного празднования. Хотя звезды почти не рассказывают о личной жизни, их отношения одни из самых крепких в украинском шоубизе.
Свадьба Русланы / Фото с фейсбука Русланы
Это одни из самых крепких и образцовых пар среди украинских знаменитостей. Надеемся, их любовь будет процветать и в дальнейшем.