Артем Пивоваров создал группу "The Вуса" с известными блогерами и удивил новым имиджем
Источник:Артём Пивоваров
Певец Артем Пивоваров основал группу "The Вуса" и выпустил новую песню на стихи украинского поэта. Эта работа очень отличается от предыдущих.
Артем Пивоваров продолжил работу над культурным проектом "Твої вірші, мої ноти". В его рамках он создал мужской бэнд, к которому присоединились украинские блогеры и юмористы.
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Артем Пивоваров удивил новой работой
В состав новосозданной группы "The Вуса" вошли "Львы на джипе", Алексей Дурнев и Марк Куцевалов. Ребята уже давно хотели сделать что-то вместе. Поэтому Артем Пивоваров решил поработать над музыкальной коллаборацией.
Новая работа имеет отличия от предыдущих из-за своего подхода и подачи. Она полна позитива, а ее цель – дарить хорошее настроение. Клип "О Панно" каждый может трактовать по-своему. Это словно короткометражный фильм, сделанный в стиле "усатого фанка". К тому же это первая видеоработа, которая сделана в цвете.
Группа "The Вуса" / Фото пресс-службы
По мнению Артема Пивоварова, юмор это то, что не дает нам падать духом и держать баланс.
В последнее время я создавал много серьезной музыки и на этот раз решил пойти другим путем. Так возникло новое ответвление проекта "Твої вірші, мої ноти" – группа "The Вуса". Меня приятно поразило, что в этой работе "Львы на джипе", Леша Дурнев и Марк Куцевалов показали себя не только как хорошие актеры, но и как исполнители, ведь они также участвовали в записи и прекрасно справились с задачей,
– прокомментировал Артем Пивоваров.
Музыкант добавил, что работой они также хотят поддержать военных. Поэтому в день премьеры состоялся благотворительный стрим всех участников группы.
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