Что интересно, обновленная песня пришлась по душе и пользователям ютуба, ведь один из клипов имеет миллионы просмотров, которые каждый день только растут. Как "Дівчина-весна" разрывает тикток – расскажет Show24.

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Как песня Натальи Бучинской получила новое звучание

Музыканты решили поэкспериментировать с нежной композицией "Дівчина-весна" и добавили ей больше драйва благодаря современной аранжировке. Теперь ремикс отличается энергичным битом, под который хочется подпевать и танцевать. Именно этим и занимаются тиктокеры. Так, видео одной из пользовательниц, где она танцует под "Дівчина-весна", быстро приобрело популярность. Ролик собрал более 253 тысяч просмотров всего за два дня.

Отметим, что трек "Дівчина-весна" вышел еще более 20 лет назад, однако до сих пор не потерял своей актуальности. Исполнительница каждый раз исполняет песню на выступлениях, а поклонники в унисон ей подпевают.

Наталья Бучинская – "Дівчина-весна": смотрите видео онлайн

Интересно, что даже Дзидзьо перепевал "Дівчину-весну" Бучинской. Некоторые слушатели считают, что артисту удалось это сделать лучше, чем автору.

Какие еще треки Натальи Бучинской заполонили тикток

Ранее в соцсети завирусилось две песни певицы – "Жоржины" и "За облаками".

Несмотря на то, что трек "Жоржины" вышел в феврале 2023 года, уже летом он захватил рекомендации тиктока и собирал миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

В то же время под второй звук пока сняли более 7 тысяч видео, которые имеют тысячи просмотров и лайков. В частности, видео самой певицы просмотрели почти миллион раз, а оставили лайк 38 тысяч пользователей.