Артем Пивоваров продолжил работу над культурным проектом "Твої вірші, мої ноти". В его рамках он создал мужской бэнд, к которому присоединились украинские блогеры и юмористы.

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Артем Пивоваров удивил новой работой

В состав новосозданной группы "The Вуса" вошли "Львы на джипе", Алексей Дурнев и Марк Куцевалов. Ребята уже давно хотели сделать что-то вместе. Поэтому Артем Пивоваров решил поработать над музыкальной коллаборацией.

Новая работа имеет отличия от предыдущих из-за своего подхода и подачи. Она полна позитива, а ее цель – дарить хорошее настроение. Клип "О Панно" каждый может трактовать по-своему. Это словно короткометражный фильм, сделанный в стиле "усатого фанка". К тому же это первая видеоработа, которая сделана в цвете.



Группа "The Вуса" / Фото пресс-службы

По мнению Артема Пивоварова, юмор это то, что не дает нам падать духом и держать баланс.

В последнее время я создавал много серьезной музыки и на этот раз решил пойти другим путем. Так возникло новое ответвление проекта "Твої вірші, мої ноти" – группа "The Вуса". Меня приятно поразило, что в этой работе "Львы на джипе", Леша Дурнев и Марк Куцевалов показали себя не только как хорошие актеры, но и как исполнители, ведь они также участвовали в записи и прекрасно справились с задачей,

– прокомментировал Артем Пивоваров.

Музыкант добавил, что работой они также хотят поддержать военных. Поэтому в день премьеры состоялся благотворительный стрим всех участников группы.

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