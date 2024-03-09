В день рождения Тараса Шевченко Show 24 подготовил для вас подборку песен, каждая из которых получила новые смыслы. Приготовьтесь окунуться в мир "нового" Шевченко.

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"Скрябин" – "Ох не все равно мне"

"Знакомство с творчеством Шевченко при посредничестве современной музыки может многих равнодушных побудить по-новому взглянуть на Тараса Шевченко, его творчество и поэзию вообще", – говорил Кузьма Скрябин.

Группа записала песню "Ох не все равно мне", в основе которой известное стихотворение Кобзаря "Мне все равно".

"Скрябин" – "Ох не все равно мне": слушайте песню онлайн

Артем Пивоваров и DOROFEEVA – "Думы мои"

Артем Пивоваров развивает проект "Твои стихи, мои ноты", в рамках которого записывает песни на слова украинских писателей. Именно благодаря этой инициативе произошла коллаборация с Надей Дорофеевой. Артисты выпустили трек "Думы мои", в котором донесли чувства, наполняющие сердца украинцев во время войны – печаль и боль.

Артем Пивоваров и DOROFEEVA – "Думы мои": смотрите видео онлайн

"Кому Вниз" – "Суботов"

Украинская готическая рок-группа "Кому Вниз" имеет целый альбом под названием "4: Шевченко", основой для создания которого стали известные стихи Кобзаря. В сборник "4" вошли отрывки: из "Княжны", "Хустины", "Холодного Яра", "В каземате" и из "Осии. Главы XIV".

Группа уже имела пять произведений на слова Тараса Шевченко: "Никита Швачка", "К Основьяненко", "Разрытая могила", "Не нарікаю я на Бога" и "Суботов", ставший наиболее известным произведением команды.

"Кому Вниз" – "Суботов": слушайте песню онлайн

Kozak System – "Гайдамацкая"

Украинская группа Kozak System, которая была основана в 2012 году, в дебютном альбоме "Сабля" также использовала поэзию Шевченко. В этот же альбом вошла песня под названием "Гайдамацкая", положенная на слова Кобзаря.

Kozak System – "Гайдамацкая": слушайте песню онлайн

"Хочу ЩЕ!" – "Тополя"

Песня для музыкальной группы "Хочу ЩЕ!" – "Тополя" была написана на основе одноименного стихотворения Шевченко. Кстати, над ее созданием работала львовская бандуристка Кристина Валович. Съемки проходили на территории Украинских Карпат неподалеку от курортного городка Сходница, который находится во Львовской области. По сюжету клипа, "Тополя" рассказывает печальную историю любви, в которой девушка отпустила своего любимого на войну, а он так и не вернулся с фронта.

"Хочу ЩЕ!" – "Тополя": смотрите видео онлайн

BAndurbaND – "Думы мои, думы мои"

Харьковская группа BAndurbaND, которая играет в стиле рок-о-хопо-фанко-фолк, с элементами рок-н-ролла и этники, выпустила песню на стихотворение Шевченко "Думы мои, думы мои".

Группа популяризирует украинские народные песни, придавая им новое современное звучание, поэтому участники BAndurbaND решили выполнить и стихи Шевченко в фолк обработке.

BAndurbaND – "Думы мои, думы мои": слушайте песню онлайн