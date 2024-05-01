Известный юморист Тимошенко рассказал о свободных отношениях: "Попал еще несколько лет назад"
Источник:Люкс ФМ
Знаменитый украинский юморист Антон Тииошенко признался, что уже несколько лет находится в свободных отношениях. Теперь он решил раскрыть некоторые подробности таких взаимоотношений.
В частности, юморист признался, чья это была идея вступить в свободные отношения. Также он рассказал, открыт ли к новым предложениям от девушек.
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Что известно об отношениях Антона Тимошенко
Комик поделился, что находится в свободных отношениях с девушкой, с которой ему хорошо и комфортно.
Но если есть какие-то желающие потусить, пишите, все можно организовать,
– с улыбкой отметил юморист.
Он добавил, что свободные отношения – это не что-то, что ему очень нравится, просто так совпали обстоятельства.
Это была идея девушки, когда я в них попал еще несколько лет назад, и из-за войны очень трудно планировать свое будущее,
– рассказал Тимошенко.
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Кто еще из украинских звезд находится в свободных отношениях
- Это недавно подтвердила телеведущая Леся Никитюк. Она призналась, что ее привлекают мужчины младше нее, но те, которые имеют черты зрелости в своих поступках и поведении.
- Шеф-повар Евгений Клопотенко заявил, что не представляет себя в традиционной семье, поэтому свободные отношения для него идеальный вариант.
"Мне нужен мой мир. Когда мы встречаемся, у нас есть дети, мы их воспитываем, но при этом мы не становимся как две половинки одного яблока, а мы как два яблока на одном дереве. Не хочу стандартных вещей", – подчеркнул кулинар.
- Модель и блогер Виктория Маремуха летом 2021 года связала себя узами брака с французом Луи. В то же время известно, что у них свободный брак, где оба партнера могут иметь отношения "на стороне", включая интимные.