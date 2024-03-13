Блогер Виктория Маремуха призналась, что у нее несколько раз возникали романтические чувства на съемочной площадке. Тогда у нее был перерыв с иностранцем Луи.
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Виктория Маремуха о новом романе с коллегой
"Была (любовь на съемочной площадке, – Show 24), но она как-то проявилась уже через несколько лет после съемок. Это произошло, когда у меня был перерыв с мужем", – вспомнила Виктория.
Теперь актриса закрутила новый роман с коллегой, вместе с которым она работает над будущим фильмом. Мужчина даже пригласил ее на встречу, хотя опасается, что может влюбиться в Викторию.
Сейчас у меня дружба и отношения с коллегой-актером. И в постели, и вне постели. Нам сейчас так интересно проводить время, как-то так сложилось, что интересно видеться. Он меня недавно пригласил на свидание,
– рассказала Маремуха.
Блогерша добавила, что тоже может влюбляться в других мужчин, потому что очень любвеобильна. Но для нее существует только одна любовь – это ее муж. Она не зарекается, что тоже может потерять голову от новой любви: в таком случае придется расстаться с мужем.
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Свободные отношения Маремухи с мужем
- Летом 2021 года Виктория Маремуха вышла замуж за французского бизнесмена Луи. В следующем году в сентябре у них родился сын. В то же время пара практикует свободные отношения: они позволяют друг другу кратковременные романы на стороне.
- Виктория Маремуха рассказывала, что ей комфортно с мужем, у них хороший секс, но у нее много энергии. Поэтому готова делиться с любовью другими мужчинами. Блогерша делилась, что ей нравится страсть и адреналин, которые испытывает в романах.
- Ранее пара находилась в традиционных отношениях. Но Луи изменил, поэтому он и Виктория решили пойти к психологу, после чего изменили формат.