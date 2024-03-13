Блогер Виктория Маремуха призналась, что у нее несколько раз возникали романтические чувства на съемочной площадке. Тогда у нее был перерыв с иностранцем Луи.

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Виктория Маремуха о новом романе с коллегой

"Была (любовь на съемочной площадке, – Show 24), но она как-то проявилась уже через несколько лет после съемок. Это произошло, когда у меня был перерыв с мужем", – вспомнила Виктория.

Теперь актриса закрутила новый роман с коллегой, вместе с которым она работает над будущим фильмом. Мужчина даже пригласил ее на встречу, хотя опасается, что может влюбиться в Викторию.

Сейчас у меня дружба и отношения с коллегой-актером. И в постели, и вне постели. Нам сейчас так интересно проводить время, как-то так сложилось, что интересно видеться. Он меня недавно пригласил на свидание,

– рассказала Маремуха.

Блогерша добавила, что тоже может влюбляться в других мужчин, потому что очень любвеобильна. Но для нее существует только одна любовь – это ее муж. Она не зарекается, что тоже может потерять голову от новой любви: в таком случае придется расстаться с мужем.

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Свободные отношения Маремухи с мужем