В частности, юморист признался, чья это была идея вступить в свободные отношения. Также он рассказал, открыт ли к новым предложениям от девушек.

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Что известно об отношениях Антона Тимошенко

Комик поделился, что находится в свободных отношениях с девушкой, с которой ему хорошо и комфортно.

Но если есть какие-то желающие потусить, пишите, все можно организовать,

– с улыбкой отметил юморист.

Он добавил, что свободные отношения – это не что-то, что ему очень нравится, просто так совпали обстоятельства.

Это была идея девушки, когда я в них попал еще несколько лет назад, и из-за войны очень трудно планировать свое будущее,

– рассказал Тимошенко.

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Кто еще из украинских звезд находится в свободных отношениях

Это недавно подтвердила телеведущая Леся Никитюк. Она призналась, что ее привлекают мужчины младше нее, но те, которые имеют черты зрелости в своих поступках и поведении.

Шеф-повар Евгений Клопотенко заявил, что не представляет себя в традиционной семье, поэтому свободные отношения для него идеальный вариант.

"Мне нужен мой мир. Когда мы встречаемся, у нас есть дети, мы их воспитываем, но при этом мы не становимся как две половинки одного яблока, а мы как два яблока на одном дереве. Не хочу стандартных вещей", – подчеркнул кулинар.