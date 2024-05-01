Зокрема, гуморист зізнався, чия це була ідея вступити у вільні стосунки. Також він розповів, чи відкритий до нових пропозицій від дівчат.

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Що відомо про стосунки Антона Тимошенка

Комік поділився, що перебуває у вільних стосунках з дівчиною, з якою йому добре та комфортно.

Але якщо є якісь охочі потусить, пишіть, все можна організувати,

– з усмішкою зазначив гуморист.

Він додав, що вільні стосунки – це не щось, що йому дуже подобається, просто так збіглися обставини.

Це була ідея дівчини, коли я в них потрапив ще декілька років тому, і через війну дуже важко планувати своє майбутнє,

– розповів Тимошенко.

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Хто ще з українських зірок перебуває у вільних стосунках

Це нещодавно підтвердила телеведуча Леся Нікітюк. Вона зізналася, що її приваблюють молодші за неї чоловіки, але ті, які мають риси зрілості у своїх вчинках і поведінці.

Шеф-кухар Євген Клопотенко заявив, що не уявляє себе в традиційній сім'ї, тож вільні стосунки для нього ідеальний варіант.

"Мені потрібен мій світ. Коли ми зустрічаємося, у нас є діти, ми їх виховуємо, але при цьому ми не стаємо як дві половинки одного яблука, а ми як два яблука на одному дереві. Не хочу стандартних речей", – підкреслив кулінар.