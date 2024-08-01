Исполнительница отметила, что в отношениях партнер нет брать на себя расходы за двоих. По словам Анны, она не хотела бы быть виноватой своему избраннику.

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Я считаю, что никто никому ничего не должен. Если мы говорим, что мужчина должен столько-то зарабатывать, чтобы быть со мной, тогда что должна ему я, чтобы быть с ним?

– подчеркнула певица.

Для звезды важно, чтобы мужчина зарабатывал на уровне с ней, или даже больше. В то же время ей не важно, сколько именно денег будет тратиться на ее нужды. Анна заверила, что привыкла к своему уровню жизни, поэтому не готова соглашаться на меньшее. Однако, конкретной суммы дохода избранника она решила не называть.

Мне хочется внутреннего комфорта. Здесь вопрос не в том, насколько я ох**вшая, что у меня какие-то там запросы, а в том, что я привыкла к уровню жизни, на который я собственными руками зарабатываю. Мне важно, чтобы мы удерживали его,

– подчеркнула Тринчер.

Анна Тринчер о заработке своего будущего избранника: смотрите видео онлайн

Напомним, Анна находилась в браке с блогером Александром Волошиным. Осенью 2023-го пользователи распространили слухи о кризисе в отношениях звезд, а впоследствии они объявили о разводе. Волошин решил расторгнуть брак, поскольку выгорел в отношениях. Мужчина не хотел делать больно экс-возлюбленной и сразу обо всем признался. Впрочем, оказывается, впоследствии инфлюенсер предлагал певице возобновить отношения, но она отказалась.