На днях исполнительница призналась, готова ли вернуться к инфлюенсеру. Анна отметила на том, что не позволит бывшим возвращаться в ее жизнь.

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По словам Тринчер, Волошин предложил ей возобновить роман в день записи подкаста о разводе. В то же время тогда же певица ехала на откровенный разговор с Машей Ефросининой, где должна была говорить о разрыве с Александром.

За ночь до съемок этого видео о разводе и интервью с Машей Ефросининой ко мне приехал Саша и сказал: "Давай все отменим и будем вместе",

– вспомнила артистка.

Впрочем, Анна для себя решила, что не будет возвращаться к экс-супругу, поскольку почувствовала себя впервые счастливой после разрыва. Эмоциональное состояние и самочувствие исполнительницы значительно улучшились на фоне развода с Волошиным.

Я начала слушать музыку. Представьте, насколько я была мертва внутри, что год не слушала музыку. После развода я поняла: "Вот настолько мне было плохо",

– подчеркнула Тринчер.

Анна Тринчер о разводе с Волошиным: смотрите видео онлайн

Напомним, осенью 2023-го пользователи распространили слухи о кризисе в отношениях Анны и Александра. Поэтому пара подтвердила такую информацию и объявила о разводе. Волошин решил расторгнуть брак, поскольку выгорел в отношениях. Мужчина не хотел делать больно экс-возлюбленной и сразу обо всем признался.