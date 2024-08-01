Виконавиця зазначила, що в стосунках партнер немає брати на себе витрати за двох. За словами Анни, вона не хотіла б бути винною своєму обранцю.

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Я вважаю, що ніхто нікому нічого не винен. Якщо ми кажемо, що чоловік повинен стільки-то заробляти, щоб бути зі мною, тоді що винна йому я, щоб бути з ним?

– підкреслила співачка.

Для зірки важливо, щоб чоловік заробляв на рівні з нею, чи навіть більше. Водночас їй не важливо, скільки саме грошей витрачатиметься на її потреби. Анна запевнила, що звикла до свого рівня життя, тому не готова погоджуватися на менше. Однак, конкретної суми доходу обранця вона вирішила не називати.

Мені хочеться внутрішнього комфорту. Тут питання не в тому, наскільки я ох**вша, що в мене якісь там запити, а в тому, що я звикла до рівня життя, на який я власними руками заробляю. Мені важливо, щоб ми утримували його,

– наголосила Трінчер.

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Нагадаємо, Анна перебувала у шлюбі з блогером Олександром Волошиним. Восени 2023-го користувачі розповсюдили чутки про кризу в стосунках зірок, а згодом вони оголосили про розлучення. Волошин вирішив розірвати шлюб, оскільки вигорів у стосунках. Чоловік не хотів робити боляче екскоханій та одразу про все зізнався. Втім, виявляється, згодом інфлюєнсер пропонував співачці відновити стосунки, але та відмовилась.