По словам исполнителя, он не жалуется на свой доход. По словам звезды, в последнее время появляются запросы на корпоративы.

Не пропустите Это для меня странно, – Данилко раскритиковал предательницу Повалий, которая назвала войну "спасением"

Так, артист недавно выступил на свадьбе во Львове. По мнению мужчины, отмечать семейные праздники – актуально, поэтому он будет продолжать дарить эмоции своим заказчикам.

Я не имею каких-то баснословных гонораров. И моя жизнь совсем не такая, как была до полномасштабной войны. Не зарабатываю много, но хватает,

– поделился MELOVIN.

Певец заверил, что может согласиться выступить у депутатов или состоятельных украинцев, если на праздновании не будет россиян. Исполнитель готов к хейту и не боится негативных комментариев от пользователей. По словам звезды, граждане страны-агрессора не заслуживают слушать украинских артистов.

Иногда нам приходится не перебирать, где выступать. Дай Бог, чтобы был заказ. Потому что каждая команда – это семьи. Никто, кроме нас, о них не подумает. Поэтому я не откажусь выступить у депутатов или у каких-то очень состоятельных украинцев по одной причине: за мной стоят люди. И мне все равно на хейт. Лишь бы не у россиян выступать – вот такая моя позиция,

– отметил певец.

Напомним, на днях комик Тарас Стадницкий также высказался о своем заработок во время войны. Он заявил, что жить за счет, полученным после юмористических шоу, можно. Однако, для мужчины это тяжело, поскольку стоимость билетов сильно упала за последние два года.