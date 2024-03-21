Бывшая "Мисс Украина Вселенная" попала в ДТП: первые кадры с места происшествия

Участница "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях попала в автокатастрофу. Она уже поделилась всеми подробностями ДТП и показала эксклюзивные фото, сделанные на месте аварии.

К счастью, блогерша осталась жива. В то же время у нее был сильный шок и истерика.

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Что произошло с Анной Неплях

Выяснилось, что женщина уже около 2 недель плохо себя чувствует из-за проблем с гормонами и щитовидкой. Несмотря на это она решила поехать из Киева в Днепр, потому что "дела не подождут", как отметила блогерша. Во время поездки Неплях не справилась с управлением и на скорости врезалась в дорожное ограждение.

Авто ударяется. Меня бьет подушка. Я вижу, как меня уже люди пытаются вытащить из машины,

– вспомнила знаменитость.

Она отметила, что в результате аварии побила лицо и рука, а вот машина сильно пострадала. В частности, бампер. В то же время Анна благодарна, что осталась жива.

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