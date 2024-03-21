В соцсетях о ракетном обстреле Киева уже высказались Маша Ефросинина, Екатерина Осадчая, Леся Никитюк и другие.
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Екатерина Репьяхова
Жена Виктора Павлика выложила в своем блоге фото последствий ракетного обстрела. Девушка мечтает, чтобы страна-агрессор перестала существовать.
Екатерина Репяхова отреагировала на ракетный обстрел / Скриншот из инстаграм-сторис
Евгения Эмеральд
Бывшая военная, которая сейчас борется за лишение родительских прав своего мужа Дмитрия Стипанюка, тоже не стала в стороне и выложила фото попадания обломков. Более того, они упали за 3 дома возле социального офиса #зжінкоютакнеможна.
Евгения Эмеральд отреагировала на последствия обстрела Киева / Скриншот из инстаграм-сторис
Светлана Тарабарова
Певица поделилась подробностями своего утра. Она никогда не забудет ощущение, когда выбегала в укрытие вместе с ребенком под вспышки и взрывы за окном. Артистка поблагодарила спасательные службы "и всех, благодаря кому мы сегодня проснулись".
Светлана Тарабарова об обстреле Киева / Скриншот из инстаграм-сторис
Ксения Мишина
Актриса призналась, что ее сын очень просится и хочет домой. Она выложила в сторис видео с последствиями разрушения инфраструктуры Киева. К тому же отметила, что сердце каждой матери сжимается, когда слышит фразу "дети войны".
Ксения Мишина отреагировала на ракетную атаку / Скриншот из инстаграм-сторис
MamaRika
Певица опубликовала фото из киевского метро, в котором собрались жители города чтобы укрыться от обстрела.
MamaRika о ракетном обстреле / Скриншот из инстаграм-сторис
Маша Ефросинина
Журналистка выложила результаты работы Воздушных Сил и отметила, что на поколение вперед передает ненависть к стране-агрессору за слезы сына во время этой ночи. Маша очень благодарна силам ПВО, которые продолжают возможность жить и верить.
Маша Ефросинина опубликовала реакцию на обстрел / Скриншот из инстаграм-сторис
alyona alyona
Одна из представительниц Украины на "Евровидении 2024" опубликовала фото последствий обстрела Киева. Певица отметила количество поврежденных учебных заведений и раненых. Надо отметить, что артистка продублировала текст сторис на английском языке.
alyona alyona отреагировала на ракетную атаку / Скриншот из инстаграм-сторис
Леся Никитюк
Телеведущая выложила фото разрушенной инфраструктуры Киева, подписав его на английском языке.
Россия утром ударила по Киеву 31 ракетой,
– написала Леся.
Леся Никитюк опубликовала реакцию на обстрел / Скриншот с инстаграм-сторис
Екатерина Осадчая
Журналистка поделилась фотографиями чистого и мирного неба.
Всем соседям назло,
– коротко прокомментировала Екатерина.
Екатерина Осадчая отреагировала на обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис
Ракетный обстрел Киева 21 марта
- Утром 21 марта была объявлена воздушная тревога, которая распространилась на всю территорию страны.
- Враг выпустил 31 ракету, среди которых было две баллистические и 29 крылатых. Целью стал город Киев. К счастью, система противовоздушной обороны города уничтожила все вражеские ракеты.
- Обломки упали в нескольких районах городах. Были повреждены здания и произошло возгорание автомобилей. Обломки также зафиксировали в помещении детского сада, нескольких жилых домах и на территории одного из предприятий.
- Кроме того, в ГСЧС и КГВА показали последствия российского ракетного удара по Киеву. В украинской столице были повреждения зданий в нескольких районах, а также возгорания автомобилей.
- Сейчас известно о 13 пострадавших в результате атаки.