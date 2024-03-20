Оказывается, приговор не помешал артисту продолжить работу. Он рассказал, что спектакли готовятся регулярно, а билеты раскупают очень быстро.

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Что Ступка сказал о своей работе после ДТП

Остап признался, что полноценно работает в театре и снимается в кино.

Есть в театре премьеры, готовятся регулярно, люди ходят, билетов не достать. Что касается кино, то ожидаю – в этом году должна состояться премьера фильма "Безумцы" режиссера Дениса Тарасова, где я скромно тоже участвовал,

– поделился актер.

Интервью с Остапом Ступкой: смотрите видео онлайн

Что известно о ДТП с участием Остапа Ступки