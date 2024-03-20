Оказывается, приговор не помешал артисту продолжить работу. Он рассказал, что спектакли готовятся регулярно, а билеты раскупают очень быстро.
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Что Ступка сказал о своей работе после ДТП
Остап признался, что полноценно работает в театре и снимается в кино.
Есть в театре премьеры, готовятся регулярно, люди ходят, билетов не достать. Что касается кино, то ожидаю – в этом году должна состояться премьера фильма "Безумцы" режиссера Дениса Тарасова, где я скромно тоже участвовал,
– поделился актер.
Интервью с Остапом Ступкой: смотрите видео онлайн
Что известно о ДТП с участием Остапа Ступки
- 56-летний актер попал в дорожно-транспортное происшествие 4 апреля в Голосеевском районе Киева.
- Как сообщается, Ступка выехал на своем Range Rover на встречную полосу, в результате чего столкнулся с Mitsubishi.
- В результате столкновения 38-летний мужчина, который находился в припаркованном авто, получил телесные повреждения и был госпитализирован.
- Позже выяснилось, что во время инцидента артист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
- 24 ноября 2023 года суд Киева вынес приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии. Ступку приговорили к трем годам лишения свободы и забрали право управлять транспортными средствами на 8 лет. В рамках наказания актер также обязан выполнять общественные работы в специальных учреждениях. Кроме того, суд стремится взыскать с Остапа около 10 тысяч гривен, которые были использованы на проведение экспертиз, связанных с делом.
- В то же время сам актер считает приговор несправедливым и планирует подавать апелляцию.