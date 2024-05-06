К тому же она возмутилась действиями мужчин в военной форме, которые ехали на львовских номерах. Они якобы специально не пропускали машину блогера.

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Что произошло с Алхим

Анна рассказала, что двое мужчин в военной форме ехали на машине с львовским номером. Они не давали возможность ей проехать, поэтому она открыла окно и спросила, что это было. Вероятно, девушка обратилась к ним на русском, на что в ответ получила: "Не понимаем вашего языка", что очень возмутило блогера.

Львовские номера. Я ему еще раз задаю вопрос: у вас ко мне какие-то вопросы, что это было? Он мне говорит: Я не понимаю вашего языка, на каком языке вы разговариваете? Иди на х**, я хотела сказать, но я не успела,

– призналась инфлюенсерка.

Более того, Алхим заверила, что не делит людей по областям их проживания. Однако, блогерка имеет предвзятое отношение к львовянам после такой ситуации.

Есть люди плохие, есть люди добрые. Я не разделяю людей на: это харьковские, это киевские, это львовские. Но именно почему-то во Львове постоянно какая-то х***я. Если вам не нравится, что здесь разговаривают на русском языке, чего вас так много в Киеве? Сидите в своем Львове, разговаривайте на своем языке, украинском,

– заявила блогерша.

В какие еще скандалы попадала Алхим