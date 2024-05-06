К тому же она возмутилась действиями мужчин в военной форме, которые ехали на львовских номерах. Они якобы специально не пропускали машину блогера.
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Что произошло с Алхим
Анна рассказала, что двое мужчин в военной форме ехали на машине с львовским номером. Они не давали возможность ей проехать, поэтому она открыла окно и спросила, что это было. Вероятно, девушка обратилась к ним на русском, на что в ответ получила: "Не понимаем вашего языка", что очень возмутило блогера.
Львовские номера. Я ему еще раз задаю вопрос: у вас ко мне какие-то вопросы, что это было? Он мне говорит: Я не понимаю вашего языка, на каком языке вы разговариваете? Иди на х**, я хотела сказать, но я не успела,
– призналась инфлюенсерка.
Более того, Алхим заверила, что не делит людей по областям их проживания. Однако, блогерка имеет предвзятое отношение к львовянам после такой ситуации.
Есть люди плохие, есть люди добрые. Я не разделяю людей на: это харьковские, это киевские, это львовские. Но именно почему-то во Львове постоянно какая-то х***я. Если вам не нравится, что здесь разговаривают на русском языке, чего вас так много в Киеве? Сидите в своем Львове, разговаривайте на своем языке, украинском,
– заявила блогерша.
В какие еще скандалы попадала Алхим
- Блогерша до сих пор слушает русские песни на стриминговых площадках, потому что ей это нравится. Она делает вид, что не знает о таком виде спонсорства оккупантов.
- Алхим откровенно поделилась, что смотрела российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
- Также Анна заявила, что не будет переходить на украинский язык. Так, по ее мнению, она потеряет свою идентичность и интерес аудитории.
- В то же время инфлюенсерка не может слушать половину украиноязычных песен. Девушка считает их "полным шлаком".
- К тому же Алхим добавила, что до сих пор считает Путина самым влиятельным политиком, который "нагибает весь мир". Девушка не понимает, почему никто не может остановить его и войну в Украине.