До того ж вона обурилася діями чоловіків у військовій формі, які їхали на львівських номерах. Вони нібито спеціально не пропускали машину блогерки.
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Що сталося з Алхім
Анна розповіла, що двоє чоловіків у військовій формі їхали машиною з львівським номером. Вони не давали змогу їй проїхати, тому вона відкрила вікно та запитала, що це було. Ймовірно, дівчина звернулася до них російською, на що у відповідь отримала: "Не розуміємо вашої мови", що дуже обурило блогерку.
Львівські номери. Я йому ще раз задаю питання: у вас до мене якісь питання, що це було? Він мені каже: Я не розумію вашої мови, на якій мові ви розмовляєте? Іди на х**, я хотіла сказати, але я не встигла,
– зізналася інфлюенсерка.
Ба більше, Алхім запевнила, що не ділить людей за областями їхнього проживання. Однак, блогерка має упереджене ставлення до львів'ян після такої ситуації.
Є люди погані, є люди добрі. Я не розділяю людей на: це харківські, це київські, це львівські. Але саме чомусь у Львові постійно якась х***я. Якщо вам не подобається, що тут розмовляють на російській мові, чого вас так багато в Києві? Сидіть у своєму Львові, розмовляйте на своїй мові, українській,
– заявила блогерка.
В які ще скандали потрапляла Алхім
- Блогерка досі слухає російські пісні на стрімінгових майданчиках, бо їй це подобається. Вона робить вигляд, що не знає про такий вид спонсорства окупантів.
- Алхім відверто поділилася, що дивилась російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті".
- Також Анна заявила, що не переходитиме на українську мову. Так, на її думку, вона втратить свою ідентичність і цікавість аудиторії.
- Водночас інфлюенсерка не може слухати половину україномовних пісень. Дівчина вважає їх "повним шлаком".
- До того ж Алхім додала, що досі вважає Путіна найвпливовішим політиком, який "нагинає весь світ". Дівчина не розуміє, чому ніхто не може зупинити його і війну в Україні.