По словам Анны, Владимир Путин "нагибает весь мир". В то же время она не понимает, откуда он имеет такое влияние на людей.
К слову Полный шлак, – скандальная Алхим возмутила заявлением об украинских песнях и переходе на государственный язык
Почему Алхим считает Путина самым влиятельным политиком
Еще в 2020 году скандальная блогерша заявила, что считает лидера страны-захватчика "влиятельным мужчиной и красавчиком". Более того, девушка признала, что имеет четкую позицию относительно Путина, однако не думает, что ей надо было извиняться за свои заявления.
Я не извинялась, потому что не считаю нужным за это извиняться. У меня есть четкая позиция по Путину, понятно, что он г*ндон. Ну да, я восхищалась. А потом меня заставили за это оправдываться. Я так была воспитана! Я сказала, что я не знаю никого влиятельнее и сильнее, чем он. Я действительно так думала,
– заявила Анна.
В то же время Алхим добавила, что до сих пор считает Путина самым влиятельным политиком, который "нагибает весь мир". Девушка не понимает, почему никто не может остановить его и войну в Украине.
Третий год войны идет и люди до сих пор подстраиваются! К нам прилетела ракета, мы дали ответ и потом за этот ответ мы разгребаем еще две недели. Откуда такое влияние и откуда такая власть, что он нагибает весь мир? Ну как? Почему это не может остановить весь мир?
– поделилась блогерша.
Анна Алхим о "самом влиятельном" Путине: смотрите видео онлайн
Что известно о скандальных высказываниях Алхим
- Блогерша до сих пор слушает российские песни на стриминговых площадках, потому что ей это нравится. Она до сих пор делает вид, что не знает о таком виде спонсорства оккупантов.
- Алхим откровенно поделилась, что смотрела российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
- Также Анна заявила, что не будет переходить на украинский язык. Так, по ее мнению, она потеряет свою идентичность и интерес аудитории.
- В то же время инфлюенсерка не может слушать половину украиноязычных песен. Девушка считает их "полным шлаком".