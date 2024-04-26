По словам Анны, Владимир Путин "нагибает весь мир". В то же время она не понимает, откуда он имеет такое влияние на людей.

К слову Полный шлак, – скандальная Алхим возмутила заявлением об украинских песнях и переходе на государственный язык

Почему Алхим считает Путина самым влиятельным политиком

Еще в 2020 году скандальная блогерша заявила, что считает лидера страны-захватчика "влиятельным мужчиной и красавчиком". Более того, девушка признала, что имеет четкую позицию относительно Путина, однако не думает, что ей надо было извиняться за свои заявления.

Я не извинялась, потому что не считаю нужным за это извиняться. У меня есть четкая позиция по Путину, понятно, что он г*ндон. Ну да, я восхищалась. А потом меня заставили за это оправдываться. Я так была воспитана! Я сказала, что я не знаю никого влиятельнее и сильнее, чем он. Я действительно так думала,

– заявила Анна.

В то же время Алхим добавила, что до сих пор считает Путина самым влиятельным политиком, который "нагибает весь мир". Девушка не понимает, почему никто не может остановить его и войну в Украине.

Третий год войны идет и люди до сих пор подстраиваются! К нам прилетела ракета, мы дали ответ и потом за этот ответ мы разгребаем еще две недели. Откуда такое влияние и откуда такая власть, что он нагибает весь мир? Ну как? Почему это не может остановить весь мир?

– поделилась блогерша.

Анна Алхим о "самом влиятельном" Путине: смотрите видео онлайн

Что известно о скандальных высказываниях Алхим