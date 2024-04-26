Не вижу ничего плохого, – одиозная блогерша рассказала, почему крутит романы с женатыми
Источник:Слава Демин
Блогер Анна Алхим рассказала о том, что имела связи с женатыми мужчинами. Она объяснила, почему не скрывает этого.
Скандальная блогерша Анна Алхим согласилась с упреком о том, что ее часто называют разлучницей. Она призналась, что имела связи с женатыми мужчинами.
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Почему для Алхим нормально встречаться с женатыми мужчинами
Я этого не скрываю. Я для себя не вижу в этом ничего плохого. Для жен, конечно, это плохо, может для кого-то еще это плохо. Но я эгоистка, проживаю свою жизнь так, как я считаю нужным, и так, как я хочу,
– сказала блогерша.
Анна Алхим добавила, что при этом она не любит, когда ей изменяют. Звезда инстаграма считает, что это справедливо. По мнению блогера, она будет нести ответственность только за свой выбор и своего мужа.
"Я никакой ответственности не несу за жен этих мужчин или за мужчин с их женами. Это просто мое желание. Пока мне хорошо, я могу этим пользоваться, а когда мне станет плохо, я могу в любой момент заменить его на кого-то другого. Например, на неженатого. То есть я выбираю комфорт", – заметила блогерша.
О чем рассказала в интервью Алхим
- Одиозная блогерша заявила, что таки не будет переходить на украинский язык, потому что имеет такое право. Также она возмутила словами о том, что половина украиноязычных песен это "шлак".
- Анна Алхим не стала отказываться от своих предыдущих слов о Путине и сказала, что этот человек до сих пор остается "самым влиятельным политиком". Она не понимает, почему диктатора никто до сих пор не остановил.
- Также блогер рассказала о конфликте с певицей Славой Каминской. Она считает артистку "лживой и лицемерной", но о причине такого отношения не рассказала.