К тому же Анна призналась, была ли в отношениях с мужем исполнительницы и рассказала об отношении к певице.

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Как относится Алхим к Каминской после скандала

Блогерша поделилась, что считает Славу лживой и лицемерной, поэтому никаких отношений с ней не поддерживает. В то же время Алхим не интересует то, что происходит с Каминской.

Этот человек для меня умер. Потому, что я не люблю лживых и лицемерных людей. Она является для меня таким человеком. Слава подняла какой-то не нужный хейт,

– отметила Анна.

Однако, инфлюенсерка не призналась в истинной причине возникновения конфликта между ней и певицей. Алхим заявила, что мужа у Славы не отбивала, а исполнительница все придумала.

Мы поняли с ней друг друга. Мы говорили с ней. В этом конфликте я не виновата. Слава что-то там себе придумала. Это не так. Это неправда. Она себе что-то накрутила,

– сказала блогерша.

Также Анна прокомментировала свое отношение к Эдгару Каминскому, который является пластическим хирургом. Блогерша только рассказала, что благодарна ему за отказ в операции, поскольку бы это навредило ее беременности.

Анна Алхим о конфликте со Славой Каминской: смотрите видео онлайн

Что известно о скандале между Алхим и Каминской