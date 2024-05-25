Сказал, что все идеально, – Анита Луценко призналась, наказала ли врача после неудачной операции

Украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко прибегла к операции по удалению пупочной грыжи еще после рождения ребенка. Впрочем, хирургическое вмешательство прошло неудачно, поэтому звезда рассказала, наказала ли врача за испорченный внешний вид живота.

Тренер также призналась, что недавно сделала повторную операцию, чтобы исправить последствия работы предыдущего хирурга. На этот раз все прошло успешно и Анита сейчас восстанавливается.

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Наказала ли Луценко своего хирурга

Спортсменка поделилась, что решила не судиться с врачом относительно неудачной операции на животе. Впрочем, хирург даже не согласился исправить последствия вмешательства или помочь Аните. Однако, Луценко решила никак не наказывать врача.

Когда я обратилась к этому врачу с вопросами после операции, то не заметила никакой эмпатии или желания помочь. Он сказал, что все идеально. Хотя идеально скорее было до операции, по сравнению с результатом. Сейчас я в процессе реабилитации, и мой живот уже приближается к нормальному,

– рассказала фитнес-тренерка.

В то же время Анита подчеркнула, что стоит серьезно отнестись к выбору хирурга, который будет выполнять операцию. Луценко заверила, что больше не будет доверять советам коллег, а будет собирать реальные отзывы о врачах, чтобы похожая ситуация не произошла снова.

Это важнейший шаг, к которому нужно всячески готовиться. Перед тем, как решаться на такое, стоит "семь раз отмерить", собрать реальные отзывы о враче, посмотреть его работы, а не слепо доверять рекомендациям коллег и статусу,

– поделилась спортсменка.

Кому из звезд недавно делали операцию