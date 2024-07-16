Артистка, яка проміняла українське громадянство на російське, неочікувано зробила заяву. Вона остаточно поставила крапку щодо своєї політичної позиції.

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Лорак наразі виступає на міжнародному фестивалі мистецтв "Слов'янський базар у Вітебську", який проходить у Білорусі. Зрадниця, яка мовчить про війну, поширює російську пропаганду, зокрема ідею про "братні народи". Співачка наголосила, що хоче миру, таким чином заявивши про свою позицію та вкотре проігнорувавши факт воєнних дій у рідній країні.

"Я хочу, щоб мир був у всьому світі. Це моя мрія", – повідомила зрадниця.

Запроданка також неочікувано розповіла росЗМІ про своїх батьків-українців, які писали для неї патріотичні пісні. Лорак згадала загиблого тата та висловила бажання возз'єднатися з матір'ю.

Я хочу, щоб діти були здорові, щоб моя матуся була жива. Цього року я поховала батька. Тепер я мрію, щоб матуся була зі мною багато років. Щоб усі батьки були живі. Я мрію про прості речі,

– сказала Ані.



Ані Лорак у Вітебську / Скриншот з відео

Нагадаємо, батько Лорак, Мирослав Куєк, відійшов у вічність 18 квітня у віці 77 років. Про його смерть повідомив журналіст Юхим Гусар. Згодом й зрадниця підтвердила смерть тата, опублікувавши допис російською мовою. Вона показала чорно-біле фото з батьком з дитинства.